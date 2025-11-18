タレントの北斗晶が17日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介としゃぶしゃぶの食べ放題へ行ったことを報告した。この日、北斗は「今日も暖かい1日でしたね〜ニットの服を着たら…途中から暑過ぎて地獄でした」と切り出し、日向ぼっこをする愛犬達の写真を公開。「近頃、ちょっと太り過ぎてる我が家の女の子達 一緒にダイエットしないとダメかも〜」とつづった。続けて、午前中に病院で検診を受けたといい「採血と注射