米沢市によりますと、18日の午前7時50分ごろ、山形県米沢市芳泉町地内でクマ1頭が目撃されました。体長はおよそ1メートルとみられています。 【写真を見る】近くには住宅や小学校も...米沢市芳泉町でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） 人への被害はないということです。 市は付近を通過する際は注意するよう呼びかけています。