オリックス・野口智哉内野手（26）が18日、秋季キャンプ地の高知市内で契約更改に臨み、200万円ダウンの1800万円でサインした。（金額は推定）4年目の今季は33試合の出場にとどまり、55打数8安打で打率・145、1本塁打3打点。5月31日の西武戦（ほっと神戸）で自身初のサヨナラ弾を放ったが、2年連続の減俸となった。「あんまり試合に出られていないので、悔しいですけど仕方ないかなと。（球団から）期待はしていると言われ、