【モデルプレス＝2025/11/18】乃木坂46の40thシングル「ビリヤニ」（11月26日リリース）に収録される、アンダーメンバーによる楽曲「純粋とは何か？」のMUSIC VIDEOが11月17日、乃木坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。【写真】20歳乃木坂46「透明感すごい」眩しいノースリワンピ姿◆五百城茉央センター「純粋とは何か？」MV公開同楽曲のセンターは、5期生・五百城茉央。タイトル通り、“純粋とは何か？”を問