高性能な両側パワースライドドア×専用デザインが魅力！トヨタは2025年8月5日、コンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では装備が拡充されて商品力が向上したほか、モデリスタと共同開発を行ったコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」が新たに追加されています。【画像】超カッコいい！ これが最高額の「新4WDコンパクトミニバン」です！ 価格は332万円（30枚以上）では、このように進化し