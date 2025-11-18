Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「イクサガミ」（藤井道人監督）の世界配信が始まり、俳優の伊藤英明が変ぼうした姿を見せている。直木賞作家・今村翔吾さんが手がけた同名小説シリーズが原作。明治１１年の京都・天龍寺を舞台に、主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）をはじめとする２９２名の志士たちが、配られた木札を奪い合うゲーム・蠱毒（こどく）に参加し、命をかけた戦いが繰り広げられる。伊藤は主人公を執ように追い詰める貫地