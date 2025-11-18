Ｊ１川崎は１８日、ＭＦ橘田健人が痛めていた右足関節の手術を１３日に受け、「右足関節内遊離体、三角骨障害」と診断され、全治３か月程度を要する見込みだと発表した。橘田は今季リーグ戦３０試合に出場し、１得点を挙げていた。