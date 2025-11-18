【タイパ至上主義 判断「ひじ」か「ひざ」か】 11月下旬～12月上旬 発売予定 価格：1,980円 「TRYBE」と「僕と私と」は、ボードゲーム「タイパ至上主義 判断『ひじ』か『ひざ』か」を11月下旬から12月上旬ごろに発売する。価格は1,980円。 本製品は、最速で「ひじ」か「ひざ」を判断する“関節系”ハイスピードカードゲームとなっており、