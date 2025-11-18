あなたは読めますか？突然ですが、「出捐」という漢字読めますか？法律や経済、あるいは寄付に関する硬い文章で使われる言葉ですが、日常ではあまり使われないため、読み方を知らない方もいるかもしれません。気になる正解は……「しゅつえん」でした！「出捐」という漢字は、「金銭や物品を寄付すること」「人や公益のために財産を出すこと」を意味します。また、法律用語としては「当事者の一方が、自分の意思に基づいて財産上の