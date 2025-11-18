Ｊ２降格が決まっている新潟は１８日、主将のＤＦ堀米悠斗（３１）と２０２６年２月１日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定したことを発表した。札幌から１７年に加入し、２０年から今季まで６年連続で主将を務めたチームの中心選手は、今季も２４試合に出場。Ｊ１通算では８８試合で１ゴールをマークしていた。クラブを通して、堀米は「選手として、父として、１人の人間として、大きく成長させて