1年の納めの場所となる大相撲九州場所。例年、会場となっている福岡国際センターの売店には翌年の相撲協会の公式カレンダーが登場する。1月から12月まで各月に力士の写真が掲載され、番付発表日、場所の開催日程、前売りチケットの発売日などが書き込まれている相撲ファン必携のカレンダーだ。ただ、「カレンダー」という商品の性質上、その制作には困難も伴う。【写真】大の里ら並ぶ相撲協会公式カレンダー。前年までと表紙はガ