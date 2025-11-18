2025年に成立した「年金制度改正法」では、遺族年金に関する大幅な見直しが盛り込まれました。なかでも注目されるのが、遺族厚生年金の「5年有期化」です。2028年4月から「5年間の限定支給」になるといわれるこの制度について、五十嵐義典社労士／CFPが「5年有期支給」の対象になる人・ならない人の条件と、例外的なケースについて解説します。遺族年金の受給期間が「生涯」から「5年間」に変わる？亡くなった人の遺族に支給される