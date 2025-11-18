松本文部科学相は１８日の閣議後記者会見で、中国の日本人学校や大学などで学ぶ日本人に対し、安全確保に努めるよう求める通知を、同日午後にも出す方針を明らかにした。台湾有事に関する高市首相の国会答弁に中国が猛反発し、日中の緊張感が高まっていることを受けた措置。松本文科相は「中国にいる児童生徒、家族、教職員の安全を確保するために措置を講じることにした」と述べた。文科省などによると、日本の大学から短期