マリナーズのネーラー＝シアトル＝10月（共同）米大リーグのマリナーズが、フリーエージェント（FA）になっていた28歳の一塁手ネーラーと5年総額9250万ドル（約143億4千万円）で契約に合意したとメジャー公式サイトが17日、伝えた。今季7月にダイヤモンドバックスからトレードで加入。2チームで計147試合に出場し打率2割9分5厘、20本塁打、92打点、30盗塁だった。マリナーズはプロ野球ヤクルトからポスティングシステムでメジ