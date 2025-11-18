大阪市・西成区の路上で店のシャッターに、スプレーで大きな丸や落書きをする男性の姿をカメラがとらえた。被害に遭った店の店長はビルのオーナーからの報告で、この迷惑行為に気づいたという。周囲確認しつつシャッターに落書きする男10日午前2時前、大阪市・西成区の路上でカメラが捉えたのは落書きの一部始終だ。手にはポスターのようなものを抱え、怪しい男性が店のシャッターの前で辺りをキョロキョロと窺っている。スプレー