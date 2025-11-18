三重県津市に本社を置き、調剤薬局事業などを手掛けるメディカル一光グループが三重大学に寄付金を贈った事を受け、17日、三重大学からメディカル一光グループに感謝状が贈呈されました。メディカル一光グループは、今年、創業40周年を迎えた事を機に、三重大学創立75周年記念事業に対して寄付金300万円を贈っています。この日、三重大学で行われた贈呈式では、三重大学の伊藤正明学長からメディカル一光グループの南野利久代表取