「古古古米」が2025年の新語・流行語大賞にノミネートされた。小泉進次郎前農水大臣による備蓄米放出で価格は落ち着いたかにみえたが、再び価格は上昇し、いまも最高値を更新するなど庶民の暮らしには赤信号が灯ったままだ。しかし実は今秋からコメは余っているという。なぜ価格は下がらないのか？集英社オンラインでは一連のコメ問題を、この春から♯1～♯19ほかで精力的に報じてきた。それから半年余。いまだ堂々