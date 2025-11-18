水難救助にあたる海上保安庁と消防の潜水士が、海での不測の事態を想定した合同訓練を17日、三重県鳥羽市で行いました。鳥羽海上保安部と志摩市をはじめとする管轄区域内の消防が毎年秋に2日間行っているもので、全国的にも珍しく、海上保安庁と地域の消防が人命救助の際にも実際にチームを組んで活動しています。鳥羽海上保安部と消防の潜水士合わせて16人が参加し、酸素ボンベなど20キロから25キロの装備を付けて合同訓練に挑み