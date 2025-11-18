一般的には高校受験のための勉強は、部活を引退する3年生の春から夏にかけて本格的に始まる印象がありますよね。そのあたりから自分が行きたい高校や偏差値などをしっかり意識して、塾や家庭教師など学校以外の勉強も本格化させる人が多いのではないでしょうか。そうしたなかママスタコミュニティには「中2のお子さん、もう受験を意識している？」というタイトルで、高校受験に関するこんな投稿がありました。『本人の意識です。う