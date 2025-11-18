今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【ドカ食いダイスキ!もちづきさん】の再現料理』というゆかりさんの目分量ごはんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）大好きなマンガ『ドガ食いダイスキ！もちづきさん』の再現料理を作りました！ もちづきさんは、ヤングアニマルWEBさんや、マンガParkさんで連載中ですよ♪ そして、【ゆかりさんの目分量ごはん】の中の人（小説家＆マンガ原作者）が原作で、霜月