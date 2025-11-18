村山市によりますと、18日の午前8時30分ごろ、山形県村山市楯岡笛田二丁目の楯岡高区配水場付近で親子とみられるクマ2頭（体長不明）が目撃されました。 【写真を見る】親子とみられるクマ2頭目撃村山市楯岡笛田（山形） 近所の人から通報があったということです。 市が注意を呼びかけています。