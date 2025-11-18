理由もなく落ち込む、イライラする、やる気が出ない。そんな“心の不調”に気分転換や前向きな言葉を重ねても、効果は長続きしない。なぜなら心の状態は体調に強く左右されるからだ。では、どうすれば不安と無縁でいられるのか。 【画像】体力が９割結局、動いた者が勝つ 堀江貴文『体力が９割結局、動いた者が勝つ』より一部を抜粋、編集してお届けする。 「心の不調」は体調の問題だ 理由もなくイライラして考えがまとま