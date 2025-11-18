ÏÓ¤òÁÈ¤ß¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¡Ä¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¼Ä¸¶¹°¼¡Ïº(º´²ì¸©½Ð¿È)¤È¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐÀî°¦É×ºÊ¤¬¥é¥Ö¥é¥Ö¤Î?ÏÓÁÈ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ì¿¿¡×¤ÈÀÐÀî¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌÚ¡¹¤¬²«¿§¤¯¿§¤Å¤­Íî¤ÁÍÕ¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¸ø±à¤Ç¡¢ÃçÎÉ¤¯ÏÓÁÈ¤ß¤·¤¿2¿Í¤¬¾È¤ì½­¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö»£¤Ã¤Æ¤ëÂ¦¤Î ¤ª»Ò¤Á¤ã¤ÞÃ£¤â