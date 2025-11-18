福岡県警久留米署は18日、久留米市櫛原町付近の道路上で17日午後7時ごろ、通行中の女性2人が赤色自転車に乗った見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は50歳くらいで灰色ニット帽を着用していたという。