ことし9月日米共同訓練の一環でアメリカ軍岩国基地に展開したアメリカ軍の最新ミサイルシステム＝タイフォンについて。岩国市はタイフォンの撤収が完了したと国を通じてアメリカ側から連絡があったと発表しました。アメリカ軍岩国基地にはことし9月、日米の共同訓練の一環で巡航ミサイル「トマホーク」などを搭載できるアメリカ陸軍のミサイルシステムタイフォンが展開していました。岩国市は17日、タイフォンの撤収が完了し