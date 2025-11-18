コロナ禍を経て、自宅で豆からコーヒーを淹れる人が増えているという。一方で、初心者にはミルの選び方から挽き方、淹れ方、保存法まで分からないことが多い。そこでコーヒーのプロ、UCC上島珈琲で基本から教えてもらった。豆から淹れるコーヒーが再注目! その魅力とは?スーパーには、炒り豆製品・粉製品・ワンドリップコーヒー製品などの「レギュラーコーヒー」や、抽出したコーヒー液を粉状にした「インスタントコーヒー」、さら