サッカーアルビレックス新潟は18日、今季で堀米悠斗選手との契約を満了すると発表しました。 堀米選手は2017年からアルビレックス新潟に加入し、J1リーグ通算88試合に出場。また、6季連続でキャプテンを務め、チームの精神的支柱としても活躍していました。【堀米悠斗選手のコメント】選手として、父として、1人の人間として、大きく成長させてくれたクラブと新潟の地に感謝しています。ここで引退することを願