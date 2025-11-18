強い寒気の影響で、北日本の日本海側では大雪になっています。交通機関の乱れなどに警戒が必要です。日本付近の上空には、この冬一番の強い寒気が流れ込んできています。このため、北日本の日本海側では雪が降り、青森ではこの冬初めて6センチの積雪を記録しました。また、秋田では、初雪を観測しています。このあとも、北日本の日本海側を中心に雪が降り、大雪となる所がありそうです。交通障害に警戒が必要です。また、18日は全