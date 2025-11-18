ヤクルトは１８日、元ロッテの柿沼友哉捕手（３２）、元西武の日隈モンテル外野手（２５）の獲得について、基本合意に至ったと発表した。柿沼は恵誠−日大国際関係学部から１５年度育成ドラフト２位でロッテ入団。１６年７月に支配下登録され、２０年には自己最多５６試合にした。今季は１軍出場がなく、オフに戦力外通告を受けた。プロ通算は１９８試合、打率・１４４、２本塁打、１７打点。日隈は金光大阪からＯＢＣ高島−