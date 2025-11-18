今年7月、熊本市のマンションの一室から現金約130万円が入った金庫を盗んだとして、福岡県の男2人が逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡市博多区の建設作業員・井上壱哉容疑者（23）と、福岡市西区の会社員・大溝真斗容疑者（23）です。 2人は今年7月、大学生の少年3人と共謀して、熊本市中央区のマンションの一室に窓ガラスを割って侵入し、現金約130万円が入った金庫を盗んだ疑いが持たれています。