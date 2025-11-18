参院内閣委に出席した佐藤官房副長官＝18日午前参院内閣委員会は18日、木原稔官房長官らの所信聴取を実施した。一方、自民党派閥裏金事件に関係した佐藤啓官房副長官は就任あいさつを行わなかった。野党が佐藤氏の起用に反発しているのを受けた対応で、通例となっている官房副長官のあいさつが見送られるのは異例だ。立憲民主党は佐藤氏の交代を求めているが、高市早苗首相は応じていない。与党は17日の参院内閣委の理事懇談会