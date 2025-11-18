【中島輝士怪物テルシー物語（８７）】台湾から帰国した後の２０１４年、私は四国独立リーグの徳島の指導者として活動していました。１４年は日本ハムの後輩でもある島田直也監督率いるチームのコーチとして攻撃面をサポート。翌１５年には島田監督がＮＰＢのＤｅＮＡの投手コーチとして“栄転”していったこともあり、私が後任の監督に任命されました。前回は１５年の北米遠征について触れましたが、１６年も継続して徳島の監