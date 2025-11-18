タレントの指原莉乃が１８日、マッチングアプリ「ｗｉｔｈ」のアンバサダーに就任。出演するスペシャル動画が公式ユーチューブチャンネルで公開された。運営する株式会社ｗｉｔｈは、指原への就任オファーについて、独特の分かりやすい表現で「自分の価値観を代弁してくれる存在」と称賛。同社が掲げる「価値観マッチングによる自然な出会い」に合致すると説明している。指原は「私の周りでも『ｗｉｔｈ』でカップルになった