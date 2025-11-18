会場の瓦町FLAG地下Fantudio Takamatsu 香川県は、「婚活」ではなく、友達作りや恋愛から始めたい若い世代を対象に、参加者同士が楽しみながら新たなつながりを築くことができるイベントを12月14日（日）に開催します。 場所は、高松市の「瓦町FLAG」地下1階にオープンしたFantudio Takamatsu内のキッチンスタジオです。オリーブ地鶏のチキンフリカッセや地魚と季節の野菜を使ったカルパッチョなどを作ります