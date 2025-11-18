オリックス・野口智哉内野手が秋季キャンプ中の高知市内で契約交渉に臨み、２００万円減の年俸１８００万円でサインした。プロ４年目の今季は３３試合で打率１割４分５厘。５月３１日の西武戦（ほっともっと神戸）で自身初のサヨナラ弾を放ったが、シーズンを通して好不調の波が激しかった。昨年も５００万円減で契約を更改。「来年、取り返せるように。ずっとそうですけど、打撃向上に取り組んでいきたい」と悔しさをにじませた