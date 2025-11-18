楽天は１８日、ＤｅＮＡから海外フリーエージェント（ＦＡ）権を行使していた伊藤光捕手（３６）と契約合意したと発表した。伊藤光は高知・明徳義塾から２００７年高校生ドラフト３巡目でオリックスに入団。１８年シーズン途中にＤｅＮＡに移籍した。今季は６試合の出場に終わっていた。今季の楽天捕手陣は１１１試合の太田が最多出場だが、打率１割７分６厘と打撃に課題。強打が持ち味の安田はけがの影響で１軍出場なしに終わり