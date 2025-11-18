東京時間10:30現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝20537.00（-3.00-0.01%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4038.30（-36.20-0.89%） ※東京金先物は5分程度の遅れ ドル高傾向重石となりNY金先が続落、東京金は金先の下げと円安が交錯