◇W杯欧州予選オランダ 4―0 リトアニア（2025年11月17日オランダ・アムステルダム）オランダが2大会連続12度目のW杯出場を決めた。ホームで行われたG組最終戦でリトアニアに4―0で快勝。6勝2分けの勝ち点20で首位が確定した。前半16分にMFラインデルスが先制点。後半13分にMFハクポがPK弾、2分後にMFシモンズ、さらに2分後にもFWマレンが立て続けにゴールを決めて一気に試合を決めた。MFの司令塔フレンキー・デヨング