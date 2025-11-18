2025年11月16日放送の『新婚さんいらっしゃい！1時間SP』に登場した俳優の川粼麻世（62）と花音（41）夫妻が還暦を過ぎて掴んだ幸せについて語った。長年の離婚裁判を乗り越えた川粼にとって、21歳年下の妻・花音さんは「何よりも大切な生き甲斐」となっているが、花音さんは夫の御年90歳の母・まさ子さんにも細やかな心遣いを見せており、その驚きの「郵送システム」が明らかになった。【映像】お店の総菜みたい！