（写真：buritora／PIXTA）SNSで「いいね」がつくと嬉しくなり、もっと注目を集めたいという欲求が強まる──それは、脳内で報酬系が働いているからだ。承認欲求の中毒性が、やがて他人の評価を得ること自体を目的化させ、自己表現の軸を失わせる。脳科学の視点から、なぜ私たちは他者の注目を求め続けるのかを読み解きつつ、恩蔵絢子氏は、今求められるのは「人に合わせること」ではなく「人を理解すること」であるという。「NHK