岐阜県の西部と三重県の東部を結ぶ「養老鉄道」の駅の係員が無免許で列車を運転した問題で、国土交通省が運転業務を統括する社員を解任する手続きに入りました。養老鉄道をめぐっては、駅の係員の20代の男性社員が今年6月と7月の2度にわたり、客を乗せた列車を無免許で運転したことが明らかになっています。養老鉄道は社内規定で運転室に入れる人を運転士や車掌などに制限していましたが、国土交通省が保安監査を行ったところ、男