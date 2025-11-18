彼氏と長く付き合ったのに、浮気が原因で別れるなんて悲しいですよね。ただ彼女の想いとしては、悲しみよりも怒りの感情のほうが強くなるようで……？今回は、10年付き合った彼氏に浮気された彼女が最後に復讐して大ダメージをくらわせた話をご紹介いたします。旅行をキャンセル「彼氏と付き合って10年。そろそろ結婚かな、と思っていた矢先、彼氏の浮気が発覚しました。10年も付き合ったのに浮気が原因で別れるなんて、すごく虚