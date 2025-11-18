【牛山さん】 11月18日連載開始 【拡大画像へ】 講談社は11月18日、相沢春芳氏によるマンガ「牛山さん」の連載をヤンマガwebにて開始した。 本作は湿度高めな牛系ヒロイン・牛山さんによる、動物うんちくも学べるコメディ作品。ニコニコ静画でも人気を博した作品の本格連載となる。 現在ヤンマガwebでは連載開始にあわせ、3話分が無料公開中。次回更新は11月20日予定で、以降は火曜