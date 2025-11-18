ククレブ・アドバイザーズが続落している。１７日の取引終了後、１０月３０日に発表した５６万１０００株の公募増資と１５万４９００株の第三者割当による新株の発行、６万３０００株の売り出し、オーバーアロットメントによる最大９万３６００株の売り出しに関して、発行価格及び売出価格が３５２０円に決定したと発表。これにサヤ寄せする格好となっている。 出所：MINKABU PRESS