ソフトクリエイトホールディングスはしっかり。１７日取引終了後、アプリマーケティングプラットフォームの開発・運営を手掛けるメグリ（東京都中央区）の株式８０％程度の取得に向けて検討を開始すると発表した。更なるサービス展開の拡大とチャネルの基盤強化による事業領域の拡大を図る狙いがある。株式取得の検討については現在デューデリジェンス中であり、今後公表すべき事項が生じた場合に