エル・ティー・エスがしっかり。この日、大林組のビジネスプロセスマネジメント（ＢＰＭ）構築支援を実施したと発表しており、好材料視されている。昨年１２月に行ったＢＰＭ研修に続き、今年７月から９月まで計６回、研修の内容を踏まえた実践上のレクチャーを実施したという。ＬＴＳは引き続き、ビジネス変革体制構築のアドバイザリーとして大林組のＢＰＭ能力の向上を支援するという。 （注）タイトル末