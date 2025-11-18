午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４１０、値下がり銘柄数は１１２７、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは陸運、医薬品のみ。値下がりで目立つのは非鉄金属、情報・通信、機械、電気機器、銀行、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS