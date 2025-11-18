瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降もおおむね曇りで、岡山県北部では夜遅くを中心に雨が降る見込みです。雷を伴うおそれがあります。海沿いでは風がやや強く吹くでしょう。日中の最高気温は岡山で15度、津山で12度、高松で16度の予想です。17日よりも5度以上気温が低くなります。 19日も雲が広がり、岡山県北部では朝にかけて雨が降るでしょう。昼前まで雷に注意が