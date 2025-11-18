名古屋市職員の46歳の男が、名古屋駅で少女の下着を盗撮しようとした疑いで逮捕されました。 【写真を見る】「エロ目的で…」46歳名古屋市職員逮捕 名古屋駅の階段で16歳少女2人のスカートの中に録画状態のスマホ差し向け下着を盗撮しようとした疑い 逮捕されたのは、中川区役所富田支所 区民福祉課の課長補佐 大坪智裕容疑者46歳です。警察によりますと、大坪容疑者はおととい午後2時前、名古屋駅の階段で16歳の少女2人の