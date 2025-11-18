Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。滋賀県大津市石山。琵琶湖畔のこの町は、天智天皇の時代に漏刻（水時計）が設置されたと伝えられ、日本の時計発祥の地とされています。2009年、この地に立ち上げられたメイドインジャパンの腕時計ブランドJIOSの由来は、「Japan／Ishiyama／Ohtsu／Shiga」の頭文字を取ったもの。そのJIOSが、この地域に根付く時計製